Fórmula 1 presenta el prototipo de los nuevos autos que usarán en 2022

La máxima categoría del automovilismo ya piensa en el futuro, por lo que la Fórmula 1 presentó el prototipo de los nuevos autos que usarán a partir de 2022.

Estos prototipos de la Fórmula 1 de nueva generación fueron presentados como parte de las nuevas normativas de aerodinámica en los monoplazas y que buscará ofrecer “carreras aún más espectaculares”.

El monoplaza desarrollado por el equipo de automovilismo de la F1 en colaboración con la Federación Internacional del Automóvil (FIA), busca reducir el “aire sucio” que producen los coches actuales.

Y que hace que los autos que están atrás pierdan “carga aerodinámica”, lo que dificulta el adelantamiento.

Our 2022 car, how you doin’ 😍 #F1 #F12022 pic.twitter.com/vzVBxxtY22

El aire sucio es resultado de todos los intrincados alerones que salen de la carrocería. Es por ello que en este modelo rediseñado los alerones son más simples y “tienen una forma completamente diferente”.

“La versión 2022 está diseñada para ser mucho más ‘neutral’ que la generación actual de diseños altamente complejos, lo que significa que es menos sensible aerodinámicamente cuando un conductor corre cerca de otro automóvil, y dirige el flujo de aire de una manera menos disruptiva”.

Los prototipos de la Fórmula 1 para el 2022 serán aproximadamente un 5 % más pesados ​​que los modelos actuales a costa de las ruedas más grandes, los neumáticos rediseñados y el aumento de los requisitos de seguridad “para garantizar que los conductores estén mejor protegidos que nunca”.

De acuerdo con el portal Car and Driver, el diseño revelado por la Fórmula 1 es una “plantilla” a partir de la cual las escuderías son libres de encontrar sus propias soluciones dentro de las normativas. De cualquier modo, parece prometedor y ha tenido una buena acogida por parte de los pilotos.

Witness your heroes create everlasting memories in our 2022 contender next season 🔥#F1 #F12022 pic.twitter.com/PteFTDSOG4

— Formula 1 (@F1) July 15, 2021