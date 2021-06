Eurocopa 2021: Quedan definidos los partidos de octavos de final

Escucha la nota:



La Fase de Grupos de la Eurocopa 2021 concluyó, avanzaron 16 de los 24 participantes y están por comenzar los Octavos de Final,.

Mientras que Portugal y Alemania sufrieron para lograr su pase, otras selecciones como Italia, Inglaterra y Países Bajos no tuvieron problemas para clasificarse.

Sorpresivo resultó que España no terminara líder de su sector, además de que tres potencias como Francia, Alemania y Portugal avanzaron dentro del mismo grupo.

🇦🇹🇧🇪🇭🇷🇨🇿🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇳🇱🇵🇹🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🤩 EURO 2020 round of 16 set! List the 3 most impressive teams so far 👇#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

De tal forma que quedaron definidos los partidos para los octavos de final de la Eurocopa 2021:

LLAVE A: Italia vs Austria | 14:00 horas | Sábado 26 de junio Bélgica vs Portugal | 14:00 horas | Domingo 27 de junio Francia vs Suiza | 14:00 horas | Lunes 28 de junio Croacia vs España | 11:00 horas | Lunes 28 de junio

LLAVE B: Gales vs Dinamarca | 11:00 horas | Sábado 26 de junio Países Bajos vs Rep Checa |11:00 horas | Domingo 27 de junio Inglaterra vs Alemania | 11:00 horas | Martes 29 de junio Suecia vs Ucrania | 14:00 horas | Martes 29 de junio