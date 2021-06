Eurocopa 2021: En feria de goles, España se impone 5-3 sobre una aguerrida Croacia

La selección española recuperó un lugar entre los ocho mejores de la Eurocopa 2021, de nuevo dentro de los cuartos de final del torneo, a los que no accedía desde el ciclo triunfal entre 2008 y 2012, cuando se coronó dos veces campeón de la competición continental y una del mundo.

En la prórroga, después de una diferencia a su favor de 1-3, nivelada por Croacia en el minuto 93, España superó el ‘nuevo’ muro que habían significado los octavos de final, tanto en la Eurocopa de Francia 2016 como en el Mundial de Rusia 2018.

Ese fue su límite entonces, lo ha rebasado de nuevo ahora, ganadora por 3-5. No había vuelto a cuartos de final desde 2012, desde que se impuso en ellos a Francia, después en las semifinales a Portugal y ganó la final a Italia en el estadio Olímpico de Kiev; la última vez que una generación única de futbolistas fue campeona de Europa.

