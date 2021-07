Eurocopa 2021: Dónde y a qué hora ver el partido Suiza vs España

Suiza y España abren las hostilidades en la ronda de Cuartos de Final de la Eurocopa 2021, donde ambos equipos llegan con el ánimo a tope tras sus respectivos triunfos en la fase anterior, aunque tienen claro que ello es cosa del pasado y este viernes darán todo por acceder a las Semifinales.

España cumplió ante Croacia, aunque lo hizo en extremo, debido a que recurrieron a los tiempos extras, aunque finalmente pueden presumir que se reencontraron con el gol (3-5) luego de que habían sido fuertemente criticados por la sequía que mostraron en la Fase de Grupos.

Información relacionada: Eurocopa 2021: Culpan al torneo por aumento de casos de Covid en Europa

Por su parte, Suiza rompió las quinielas en la fase de Octavos de Final, luego de que eliminó a Francia, tras empatar el duelo a tres goles y en la tanda de penaltis imponerse.

🇨🇭🆚🇪🇸 Who do you 𝐰𝐚𝐧𝐭 to win?#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021