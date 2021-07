Eurocopa 2021: Culpan al torneo por aumento de casos de Covid en Europa

La decisión de la UEFA de contar con público en todas las sedes de la actual edición de la Eurocopa ha sido blanco de fuertes críticas y recientemente, se culpó al torneo del aumento de casos de COVID-19 en diferentes partes de Europa.

Horst Seehofer, ministro interior de Alemania, arremetió contra los organizadores de la Eurocopa al tacharlos de irresponsables por permitir grandes aforos en los estadios.

Como es el caso de Wembley, donde se recibieron 65 mil aficionados en el último juego, así como el Puskás Arena de Hungría, donde se permitió el 100% de ocupación en las tribunas.

