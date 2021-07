Cancelan el Gran Premio de Australia por rebrote de Covid

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no se disputará este año debido a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno australiano por los rebrotes de coronavirus que se han producido en las últimas semanas.

“Estamos decepcionados por que no se pueda celebrar la carrera”, comentó un portavoz de la organización del campeonato, “pero confiamos en poder tener un calendario de 23 pruebas. Tenemos varias opciones para sustituir a Australia”.

El Gran Premio debía disputarse el 21 de noviembre en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

Las estrategias de las autoridades australianas para combatir la pandemia han sido desde el comienzo extraordinariamente restrictivas y se aplican con severidad cuando se diagnostican pocas decenas de casos.

Los confinamientos duros y cortos, las cuarentenas obligatorias y las restricciones severas de movimientos han sido habituales desde el comienzo de la crisis sanitaria.

#BREAKING: The Australian Formula One Grand Prix is set to be cancelled due to the pandemic for a second straight year, amid concerns about quarantining teams.

STORY: https://t.co/Q63lkAbcS0#F1 #9News pic.twitter.com/cQeowbu77A

— 9News Australia (@9NewsAUS) July 6, 2021