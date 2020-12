Así se jugarán los Octavos de Final de la UEFA Champions League

Esta mañana se llevó a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos entre los equipos clasificados a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

Información relacionada: Murió Paolo Rossi, el héroe de Italia en España ´82

A pesar de que la mayoría de los partidos tienen un claro favorito, hay algunos bastante parejos en los que es difícil saber quién lleva la mano en alto para conseguir la clasificación, especialmente en el Paris Saint Germain – Barcelona, Chelsea – Atlético de Madrid y Borussia Dortmund – Sevilla.

A continuación los partidos de Octavos de Final de la Champions League que se jugarán entre febrero y marzo del 2021:

Liverpool – RB Leipzig

PSG – Barcelona

Borussia Dortmund – Sevilla

Juventus – Porto

Chelsea – Atlético de Madrid

Bayern Munich – Lazio

Real Madrid – Atalanta

Manchester City . Borussia Monchegladbach

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020