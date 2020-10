Así concluyó la primera jornada de la Champions League

Entre sorpresas, goleadas y mucho drama, concluyó la jornada número 1 de la Champions League.

Las grandes sorpresas de esta primera jornada se dieron desde el martes, cuando el Club Brujas de Bélgica logró imponerse 2 a 1 como visitante ante el Zenit con gol al minuto 93; El Chelsea y el Sevilla sorprendieron por la falta de goles, pues en un partido que pintaba para ser muy atractivo concluyó 0 a 0, mientras que las 2 grandes sorpresas ocurrieron en el Parque de los Príncipes donde el Manchester United venció al poderoso Paris Saint Germain 2 a 1 como visitante, y en el Estadio Alfredo Di Stéfano, cuando el Real Madrid sucumbió en casa ante un Shakhtar Donetsk que con 19 bajas por Covid-19, logró ganar 3 a 2.

Así como hubo sorpresas, también hubo partidos que terminaron con goleadas, donde los equipos poderosos aprovecharon para mostrar su superioridad; el Barcelona se impuso 5 a 1 al Ferencváros de Hungría, la Lazio ganó 3 a 1 al Borussia Dortmund en un resultado también sorpresivo, el Manchester City vino de atrás para ganar también 3 por 1 al Porto, mientras que el Atalanta vuelve a soñar con hacer grandes cosas en Europa al ganar 4 a 0 al Midtjylland de Dinamarca y el Bayern Múnich nuevamente mostró al mundo que son el mejor equipo en la actualidad, al pasar por encima del Atlético de Madrid 4 a 0.

Y aunque algunos no golearon, varios equipos se llevaron la victoria tal y como se pronosticaba; la Juventus venció al Dynamo de Kiev como visitante 2 a 0, el Liverpool derrotó al Ajax a domicilio 1 a 0 y el Olympiacos aprovechó su localía para ganar 1 a 0 al Olympique de Marsella.

Así terminaron los partidos tras la jornada 1 de la UEFA Champions League

