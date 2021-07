Argentina y Messi son campeones de la Copa América, derrotan 1-0 a Brasil

Argentina y Lionel Messi vencieron a Brasil en la final de la Copa América con un gol de Ángel Di María, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Tuvieron que pasar 28 años para que Argentina volviera a levantar una copa, junto a su máximo ídolo en la actualidad, Lionel Messi que por fin pudo lograr un campeonato con la albiceleste.

Argentina no ganaba la Copa América desde 1993, cuando venció en la final a México.

La selección Argentina elevó a quince sus conquistas e igualó a Uruguay en el palmarés histórico del torneo.

#CopaAmérica 🏆

¡FINAL DEL PARTIDO! @Argentina venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María

FIM DO JOGO! Argentina venceu por 1-0 do @cbf_futebol com gol de Ángel Di María

🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/v1VF5parZ8

— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021