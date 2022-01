¡Ya basta, Covid! Encuentran en Francia una nueva variante

El mundo aún se encuentra sufriendo los estragos de la variante Ómicron, cuando científicos de Francia anuncian que se ha detectado una nueva variante.

De acuerdo con los reportes, esta variante es denominada como B.1.640.2. y el primer paciente detectado es una persona proveniente de Camerún que ingresó recientemente al país europeo.

Ya hay 12 casos confirmados

De acuerdo con el equipo de médicos en IHU Infection Méditerranéenne en Marsella, esta nueva variante ya se ha detectado en 12 personas, incluyendo a la persona procedente de Camerún que ya se mencionó anteriormente.

Te puede interesar: ¿Ómicron podría poner fin a la pandemia de Covid-19?

Poca información se sabe al respecto sobre esta nueva variante del Covid-19. Los expertos consideran que la cepa recientemente descubierta cuenta con 46 mutaciones y aún no hay datos sobre que tan contagiosa es y si sus efectos son más graves entre los pacientes que han sido contagiados con el virus.

¿Debemos preocuparnos de la variante B.1.640.2.?

Nos encontramos en un punto muy temprano como para determinar si la variante denominada como B.1.640.2. es un peligro, o si la podemos dejar pasar.

Lo primero que hay que definir son sus propiedades. Si es más contagiosa que las variantes actuales, como Ómicron y Delta; si el virus es más agresivo y causa efectos más nocivos entre los contagiados.

Otro punto a considerar es el número de contagiados con esta variante, que hasta el momento se han reportado 12 casos. Para que una variante sea considerada como una amenaza debe de superar a la variante que sea dominante, en este caso, Ómicron.

Sin importar si esta variante se convertirá en la dominante en el mundo o no, debemos seguir respetando las medidas de salubridad ya conocidas: Uso de cubrebocas, ir a vacunarnos en caso de que no lo hayamos o si es momento de una dosis de refuerzo, evitar salir de casa y no ir a lugares con muchas personas.