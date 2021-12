Mexicano narra como es vivir con el chip del covid-19 en Suecia

Parece salido de una película de ciencia ficción pero es un hecho que está ocurriendo en nuestro mundo: Ya hay personas viviendo con un chip bajo la piel y contiene todos los datos de salud de la persona que tiene uno insertado.

En varios países de Europa se pide un pasaporte de Covid como comprobante para realizar varias actividades, desde entrar a restaurantes hasta solicitar un empleo. Pero en Suecia llevaron esto un paso más allá, y en lugar de tener un documento físico o digital, implantan un chip a sus ciudadanos.

Un mexicano narra su experiencia

En entrevista para la agencia AFP, el mexicano radicado en Suecia, Alex Feucher, contó su experiencia de llevar un año con un chip bajo la piel y como se ha convertido en parte de su vida diaria.

“Lo uso más que nada como una tarjeta de presentación. Con esto me presento a la gente cuando hago trabajos o tatuajes. Pero realmente no me lo puse por el tema del Covid, de hecho me lo puse desde diciembre pasado”.

¿Es seguro tener un chip bajo la piel?

Existen muchas dudas sobre si es seguro tener este tipo de tecnología bajo la piel. Para despejar temores el portavoz de Dsruptive Subdermals, Hannes Sjobladm, también habló para la AFP.

“Puedo decir cómodamente que esta tecnología se ha usado por más de 30 años en animales y ya hay miles de personas más que tienen un implante”.

Sobre el material del que están hechos, Sjobladm dijo: “Los chips son muy pequeños, están dentro de una cápsula de vidrio que está hecha de material de vidrio biométrico, lo que quiere decir que el cuerpo simplemente lo ignora. no hace daño al cuerpo”.

Por último, el vocero habló de las ventajas que este tipo de tecnología representa para el estudio y tratamiento de la salud:

“En vez de tener un termómetro, con un chip siempre voy a tener un sensor de la salud. También estamos trabajando en desarrollar chips que le permitan a la gente medir su nivel de oxígeno”.