¡Confirmado! Adultos mayores no vacunados contra Covid-19 tienen mayor probabilidad de ser hospitalizados según CDC

De acuerdo con datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC por sus siglas, los adultos mayores de 65 años o más no vacunados contra el Covid-19 tienen 49 veces más probabilidades de ser hospitalizados a comparación de las personas mayores que recibieron un ciclo completo de vacunación además de una dosis de refuerzo.

La CDC encontró que los adultos mayores no vacunados de 50 a 64 años tienen 44 veces más probabilidades de ir al hospital, a diferencia de sus contrapartes inmunizadas y vacunadas con un refuerzo.

Si te encuentras en un rango de edad menor de 18 a 49 años, la CDC indica que se tiene 12 veces más probabilidades de ser hospitalizadas, mientras que los adolescentes no vacunados de 12 a 17 años tienen nueve veces más probabilidades de ser hospitalizados.

Los datos de esta investigación fueron recopilados desde el 6 de noviembre hasta el 25 de diciembre, por lo que se considera que es probable que los casos estén compuestos principalmente por infecciones de la variante delta, ya que ómicron se detectó oficialmente en EU a inicios de diciembre.

Por otra parte, los reguladores internacionales de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos publicaron el pasado 12 de enero un informe que detalla la importancia de obtener una dosis de refuerzo.

