¿Un planeta ovalado? Astrónomos descubren al primer planeta con forma de balón

Recientemente un grupo de astrónomos pertenecientes a la Agencia Espacial Europea lograron identificar por primera un planeta distante vez con una deformación, su causa son las inmensas fuerzas de marea a las que está sujeto, pues presenta una forma ovalada, así es, un planeta con forma de fútbol americano, todo esto fue descubierto gracias al Satélite de Identificación de Exoplanetas o CHEOPS.

De acuerdo con la investigación de los científicos publicada el pasado martes 11 de enero en la revista Astronomy and Astrophysics, el planeta se denomina WASP-103b y fue descubierto en 2014 en la constelación de Hércules, ubicado a unos mil 533 años luz de la Tierra, además el planeta ovalado es casi dos veces más grande que Júpiter y tiene una masa 1.5 veces superior a la del gigante gaseoso.

Algo a destacar es que el planeta ovalado WASP-103b tiene cercanía con su estrella anfitriona llamada WASP-103, esta es unas 1.7 veces más grande y tiene una temperatura similar a la de nuestro Sol, por lo que hace que la atracción gravitacional a la que está sujeto el planeta con forma de balón sea tan intensa que las fuerzas de marea deforman drásticamente su figura esférica.

De acuerdo con una combinación de datos obtenidos en observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial Spitzer y el CHEOPS, los investigadores lograron identificar el cambio en la forma de WASP-103b.

Para obtener la respuesta a la deformación del planeta los astrónomos aprovecharon que el planeta atenúa ligeramente la luz de la estrella cada vez que pasa por delante de ella.

1/ Not all planets are spheres!

Meet WASP-103b, a rugby ball-shaped #exoplanet 🏉

The deformation – caused by strong tidal forces between the planet and its host star – was spotted by #Cheops 👉https://t.co/2gJ7JB70JT pic.twitter.com/23cXlaMtyv

— ESA CHEOPS – Characterising Exoplanet Satellite (@ESA_CHEOPS) January 11, 2022