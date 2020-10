Twitter registra fallas a nivel mundial

La red social Twitter dejó de estar operativa durante aproximadamente una hora este jueves en varios lugares del mundo, con especial afectación en Estados Unidos, Reino Unido y Japón, donde los usuarios que trataron de acceder a ella recibieron el mensaje “Ha habido un fallo técnico”.

Twitter has been down for many of you and we’re working to get it back up and running for everyone.

We had some trouble with our internal systems and don’t have any evidence of a security breach or hack.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 15, 2020