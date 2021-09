¡TikTok lo hace y supera a YouTube en horas vistas de contenido!

Escucha la nota:



En los últimos meses TikTok se convirtió en una de las redes sociales más populares a nivel mundial, a tal grado que ahora, superó a YouTube en la cantidad de horas vistas de contenido por parte de los usuarios.

Y es que, de acuerdo con un nuevo reporte de App Annie, las personas pasan más tiempo viendo contenido de TikTok, que de la plataforma más grande de videos.

-información relacionada: ¿TikTok ‘stories’, la nueva función de la red social?

En promedio, los usuarios estadunidenses pueden ver videos cortos en TikTok durante casi 25 horas al mes, es decir, dos más que las 23 horas que el usuario promedio de YouTube.

En tanto, en Reino Unido, las personas que hacen uso de la red social en promedio es de 26 horas al mes, muy por delante de promedio de 16 horas para los usuarios del gigante de videos.

Sin embargo, lo que destaca es que la mayoría de los videos de la app tienen una duración de entre 15 y 30 segundos, aunque el máximo es de tres minutos.

Lo anterior sugiere que el usuario se mantiene satisfecho de ver decenas de videos de corta duración a diario, en vez de observar los de larga duración en YouTube.

No obstante, cabe mencionar que los resultados del informe se bastan en datos rastreados de dispositivos móviles.

Por lo que no incluye el uso de computadoras de escritorio, televisión, etc. Que son dispositivos en los que regularmente se ve YouTube y no TikTok.