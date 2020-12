The Game Awards: todo sobre la ceremonia de videojuegos más importante

Escucha la nota:



Los “Óscares de los Videojuegos” tendrán lugar hoy por la tarde (la transmisión inicia a partir de las 17 horas CDMX) y podrán sintonizarse a través de la página oficial de la ceremonia (thegameawards.com) así como en sus demás redes sociales. Geoff Keighley será el responsable, como en cada edición, de dirigir la ceremonia que el mismo organiza.

Los mejores videojuegos serán reconocidos a través de 20 categorías diferentes entre los cuales destacan “Mejor Dirección”, “Mejor Narrativa”, “Mejor Dirección de Arte”, “Mejor Juego Móvil”, entre otros.

En la entrega de este año se ha confirmado la presencia de distintas celebridades del ámbito cinematográfico tales como: Tom Holland (protagonista de la adaptación al cine de “Uncharted”), Gal Gadot (quien se encuentra promocionando el estreno de la segunda parte de ‘Wonder Woman’), la protagonista de ‘Capitana Marvel’ Brie Larson (que recientemente se declaró fan de la saga “Animal Crossing”), el director Christopher Nolan (que seguramente anunciará al ganador de alguna categoría) y el protagonista de su más reciente película “Tenet”, el actor John David Washington.

Entre los videojuegos destacados se encuentran “The Last of Us Part II”, “Ghost of Tsushima”, el juego indie “Hades”, “Animal Crossing: New Horizons” y “Final Fantasy VII: Remake” , así como algunos de los juegos que se volvieron populares a nivel mundial este año como “Fortnite”, “Among Us”, “Fall Guys: Ultimate Knockout” y “Call Of Duty Mobile”.

Al igual que en años anteriores, los seguidores de los videojuegos sintonizarán la gala en espera de noticias importantes como lo fue en 2019 cuando se anunció por primera vez la nueva “Xbox Series X”. Habrá que esperar al final de la ceremonia para saber cual producción se lleva el premio “GOTY” (Game Of The Year), tal como lo hizo “Sekiro: Shadows Die Twice) el año pasado.