¡‘Super Mario 64’ registra récord! Lo subastan en más de 1 mdd

Es conocido que en las subastas de videojuegos se han registrado grandes cantidades de dinero para adquirir algún ejemplar jamás abierto, sin embargo, una nueva cifra se acaba de generar, luego de que el pasado domingo una copia de ‘Super Mario 64’ se subastara en más de un millón de dólares.

De acuerdo con Heritage Auctions, se trata de un producto de 1996 y registró un récord al venderse en 1.56 millones de dólares, aproximadamente 31 millones 27 mil 700 pesos mexicanos, en Dallas, Texas, Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Heritage Auctions indicó “Super Mario 64 – Wata 9.8 A++, de Nintendo 64, se acaba de vender por un millón 560 mil dólares, rompiendo la marca anterior de 870 mil ¡establecida el viernes para ‘The Legend Of Zelda!”.

Hasta el momento se desconoce la identidad del comprador, pero es un hecho que esta subasta supera el anterior récord que apenas se había establecido dos días previos.

🎉#HERITAGELIVE #WORLDRECORD!! Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA just sold for $1,560,000 at #HeritageAuctions, smashing previous mark of $870K, set Friday at Heritage for The Legend of Zelda! https://t.co/SUgiijkkzL#SuperMario #Nintendo #N64 #WATA pic.twitter.com/rHpTuZl95l

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 11, 2021