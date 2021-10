SPUR: Un perro robot armado que asegura ser el futuro de los sistemas de armas no tripulados

Las empresas Ghost Robotics y SWORD International se aliaron para crear un perro robot de alta tecnología que incluye un sistema de armas letales que lleva por nombre SPUR o rifle no tripulado de propósito especial por sus siglas.

El rifle no tripulado de propósito especial de SWORD Defense Systems fue diseñado específicamente para ofrecer fuego de precisión desde plataformas no tripuladas.

El perro robot SPUR cuenta con capacidades de seguridad, recámara y disparo que le permiten un despliegue seguro y confiable del sistema de armas, lo que le brinda al operador la capacidad de cargar y asegurar el arma a distancia.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021