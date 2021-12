¡Sorprendente! Logran captar a pez extraño con cabeza transparente

Las profundidades del mar guardan especies insólitas y sorprendentes como este pez extraño con cabeza transparente.

El centro privado de investigación oceanográfica, Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), logró grabar esta extraña especie el Macropinna microstoma.

Este sorprendente animal fue encontrado y filmado en California y es conocido también como pez duende.

El pez de cabeza transparente es un animal muy difícil de ver ya que habita a 650 metros de profundidad.

Aquellos que lo han visto lo denominan pez cabeza o pez duende.

Destaca por tener un cuerpo oscuro y una cabeza transparente que permite ver su interior, es decir se le puede ver su cerebro y ojos.

A diferencia de otros peces, esta especie tiene sus ojos (color verde) por dentro de este modo puede visualizar su alrededor con total claridad, lo que también le permite estar a la defensa de sus depredadores pues su vista es tridimensional.

