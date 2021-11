SIRIUS-21: Una simulación de expedición a la luna (VIDEO)

Este 4 de noviembre comienza el experimento internacional SIRIUS-21 el cual está compuesto por seis voluntarios que estarán en aislamiento en un espacio cerrado durante ocho meses, dicho proyecto es desarrollado por el Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia.

SIRIUS-21 o (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station por sus siglas) será una simulación de expedición a la luna donde podrán llevar a cabo un paseo por su superficie, adicional a esto los participantes del proyecto tendrán 240 días para simular llegar al satélite natural de la Tierra, volar alrededor de él para encontrar un lugar de aterrizaje, alunizar y luego volver a la tierra.

Scientific International Research in Unique Terrestrial Station SIRIUS-21 starts now with the participation of analog astronaut Saleh AlAmeri.

#UAEAnalogMission pic.twitter.com/N8RWSN09w7

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) November 4, 2021