¡Se despiden del Xbox One! Microsoft dejará de fabricar esta consola de videojuegos

Dos de las desarrolladoras más importantes de consolas de videojuegos, Sony y Microsoft, se encuentran en una “batalla” para ganarse la atención y el dinero de los consumidores presentando sus productos de última generación.

Para ganarle terreno al PlayStation 5, la compañía de Bill Gates ha decidido cambiar su estrategia de negocios y “sacrificar” a su consola de la generación pasada, el Xbox One.

El adiós al Xbox One

En una entrevista para el portal The Verge, la directora senior de Marketing de Xbox, Cindy Walker, informó que desde julio de 2020 se ha dejado de fabricar el Xbox One X y la versión digital del One S.

La decisión se tomo para brindarle un mayor apoyo a sus más recientes productos: El Xbox Series S y el Series X.

“Para centrarnos en la producción de Xbox Series X/S, detuvimos la producción de todas las consolas Xbox One a finales de 2020″, expresó la representante de Microsoft en la entrevista para The Verge.

Esta medida contrasta con la decisión de su competidor, quien para afronta la escasez del PlayStation 5 ha decidido aumentar la producción del PlayStation 4.

La nueva generación de Microsoft

Ante el anuncio de la despedida del Xbox One, muchos se preguntaran que es lo que sigue para Microsoft en el mercado de videojuegos. La respuesta son las consolas Xbox Series S y Series X.

La gran apuesta de Microsoft para los próximos años es el Xbox Series X, una consola con un disco duro SSD de 1TB que permite que la carga de los juegos sea casi nula, además de poder reproducir gráficos en 4K y hasta 120 cuadros por segundo.

Por otra parte Xbox Series S esta planeado para todos aquellos que están interesados en adquirir una consola nueva pero no quieren hacer un gasto tan grande.

Para reducir costos, el Series S no tiene lector de discos, el disco duro también es SSD pero con una capacidad de tan solo 512 GB y las gráficas alcanzan una resolución máxima de 1440p.