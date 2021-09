¿Se acabó la quincena? Una empresa paga por usar tu rostro en videos

Si estás en uno de esos momentos en los que ya no sabes qué más hacer para conseguir más ingresos, quizá la opción de recurrir a esta empresa que paga por usar tu rostro en sus videos pueda interesarte.

Se trata de la compañía israelí Hour One, la cual se dedica a realizar videos publicitarios con rostros humanos reales con ayuda de Inteligencia Artificial.

Por ejemplo, si una empresa quiere un comercial en el que una persona diga algún diálogo, en lugar de contratar a un actor, recurre a esta compañía de Tel Aviv.

Sólo tiene que seleccionar el rostro de la persona que necesita, escribir el diálogo, algunas instrucciones como la intensión o sentimientos y listo.

La compañía Hour One adaptó la tecnología DeepFake para usos comerciales.

Además, lo combinó con inteligencia artificial para crear un sistema que es capaz de aprender gestos, tonos de voz y más características para hacer videos que parecen muy reales.

Según reporta RT, la empresa ya tiene un catálogo con 100 “personajes” y vende los videos publicitarios a cerca de 40 clientes.

Las marcas que contratan sus servicios son de distintas industrias: educación, comercio, bienes raíces, salud, entretenimiento, entre otras.

