Sarco, una cápsula suicida que asiste a la muerte sin intermediarios

Sin duda alguna el suicidio asistido es un tema controversial dentro de la sociedad, un ejemplo de ello es que durante 2020 aproximadamente mil 300 personas murieron en Suiza a través de este método.

La forma en la que se hace el suicidio asistido es a través del consumo de pentobarbital sódico líquido el cual hace que la persona se quede dormida en un lapso de 2 a 5 minutos, para que posteriormente caiga en un coma profundo que lo enlazará con la muerte.

La empresa australiana Exit International ha creado Sarco, una innovadora cápsula suicida que da una nueva perspectiva al suicidio asistido.

De acuerdo con el Dr. Philip Nitschke, fundador de Exit International, Sarco es una cápsula impresa en 3D la cual permite ser activada desde el interior por la persona que busca el suicidio asistido.

Una vez que la persona entra a la cápsula suicida, Sarco realizará una serie de preguntas, posterior a ellas el usuario podrá presionar un botón que activará el mecanismo de suicidio asistido.

My latest story for @swissinfo_en based on an interview with @philipnitschke of @PeacefulPill

Hard to believe this method will soon be available but that is the plan

December 6, 2021