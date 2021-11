¡Regresa Age of Empires! El clásico videojuego estrena su cuarta entrega

El histórico videojuego de estrategia Age of Empires está de vuelta con el lanzamiento de su cuarta entrega la cual fue estrenada el pasado 28 de octubre.

Age of Empires IV es un juego ambientado en la época medieval, y ya se encuentra disponible para PC a través de la Microsoft Store, Steam y con Xbox Game Pass para PC y Xbox Game Pass Ultimate.

La saga de Age of Empires es uno de los juegos de estrategia más populares de la historia, con esta cuarta entrega se podrán realizar batallas épicas que formaron el mundo.

La evolución de Age of Empires

Age of Empires realizó su primera entrega en el año 1997, su sucesor llegó en 1999 y posteriormente en 2005 llegó Age of Empires III, tiempo después se hizo la remasterización Age of Empires II: Definitive Edition y desde entonces no se había realizado un nuevo juego.

Después de 16 años, la saga ha vuelto con Age of Empires IV, cuya llegada se ha dilatado hasta el pasado 28 de octubre, desde que fuera anunciada en el año 2017.

¿Qué novedades tiene Age of Empires IV?

En Age of Empires IV se podrá jugar con ocho civilizaciones distintas, cuatro campañas, modo multijugador, escaramuzas, mapas, vídeos desbloqueables y desafíos del Arte de la Guerra, entre otras novedades, así lo anunció Microsoft en un comunicado.

Adicional a esto se podrán construir ciudades, administrar recursos y liderar batallas en mar y tierra, el juego contará con 4 campañas y 35 misiones que abarcan 500 años de historia que van desde la Alta Edad Media hasta el Renacimiento.

Además Age of Empires permitirá vivir las aventuras de Juana de Arco en su misión de derrotar a los ingleses, el gran salto que da esta entrega es que aportará una fidelidad visual 4K que permite apreciar la evolución a una nueva generación.

Con información de El Mundo.