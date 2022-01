¡Que suerte! Encuentran por accidente los restos de un "Dragón Marino" en Inglaterra

En este inicio de año se ha presentado uno de los descubrimientos paleontólogos más importantes en el Reino Unido, y lo más increíble es que este hallazgo se presentó ¡Por causalidad!.

Se tratan de los restos de un Ictiosaurio, con una longitud de 10 metros, se ha convertido en el fósil más grandes que se ha descubierto de este tipo en la Gran Bretaña.

Joe Davis trabaja para la Reserva Natural de Rutland Water, Inglaterra. Un día mientras realizaba sus labores notó algo diferente en el barro, y lo que encontró fue algo que jamás imaginó.

De acuerdo con declaraciones para la BBC de Inglaterra, Joe Davis explicó que: “Miré abajo a lo que parecían piedras o crestas en el barro y pensé que parecía algo orgánico, un poco diferente. Luego vi algo que se parecía a una mandíbula”.

Al principio pensó que se trata del fósil de un dinosaurio y llamó al ayuntamiento local para reportar su descubrimiento. Más tarde se descubrió que en realidad se trataba de los restos un Ictiosaurio, un depredador marítimo que también es conocido como “Dragón Marino”.

Los restos hallados tienen una longitud de 10 metros y de acuerdo con los investigadores británicos en East Midland, el más grande su tipo en el Reino Unido.

I’m absolutely thrilled to reveal the largest ichthyosaur skeleton EVER discovered in Britain!

It was an honour to lead the excavation and unearth this incredible Jurassic GIANT from its ancient rocky tomb in Rutland! Found by Joe Davis @RutlandWaterNR #RutlandSeaDragon pic.twitter.com/dfTTXT9zwu

— Dr Dean Lomax (@Dean_R_Lomax) January 10, 2022