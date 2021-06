¿Qué se sabe del vuelo MH370 de Malaysia Airlines?

Escucha la nota:



En la historia de la aviación, uno de los mayores misterios es la desaparición del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, luego de haber despegado de Kuala Lumpur, Malasia en dirección a Pekín, China, el pasado 8 de marzo del 2014.

Y es que, lo que ha llamado la atención de muchos es que no hubo ni un solo rastro, pues el vuelo, con 239 personas a bordo y que era regular en esa ruta, simplemente dejó de aparecer en el radar de control cuando cruzó sobre el espacio aéreo de Vietnam.

Sin embargo, el copiloto se despidió del controlador aéreo de Malasia, como es habitualmente, lo que resultó ser inusual fue que no saludó al vietnamita.

Alguna vez ocurrió un hecho similar en 1939 con el vuelo Amelia Earhart, pero en este caso, 7 años después del lamentable suceso, aún no se ha podido encontrar la caja negra, ni los restos del fuselaje principal que comprueben que cayó en el sur del océano Índico.

Lo último que se ha revelado es que se descubrieron 33 restos en las costas de Mauricio, Madagascar, Tanzania y Sudáfrica, que hasta el momento, solo se sospecha pudieran pertenecer al Malaysia Airlines.

¿Cómo se hallaron los restos?

De acuerdo con el ingeniero aeroespacial, Richard Godfrey, el piloto, Zaharie Ahmad Shah, que comandaba la aeronave habría tomado intrincadas medidas para establecer pistas falsas y dar una representación no muy clara del rumbo.

Asimismo, aseguró que los hallazgos fueron recopilados utilizando una red única de señales de radio que recorre todo el mundo, que es conocida como de “informe de propagación de señales débiles” o WSPR.

El conjunto de señales de radio débiles y multidireccionales activan “cables de disparo electrónicos” cuando son cruzados por aviones comerciales, por lo que Godfrey sugiere que el piloto pudo haber seguido una “trayectoria de vuelo cuidadosamente planificada para evitar” dar a conocer la dirección del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

Según los datos del satélite, el avión dio un giro inesperado de 180 grados, y volvió a cruzar la península malaya, así como el estrecho de Malaca, lo cual coincidió con los primeros informes de la investigación.

Investigación oficial de vuelo MH370, cerrada en 2018

No obstante, el caso oficial se cerró en julio de 2018, y establecía que la aeronave cambió de rumbo de forma manual, no mecánica ni con el piloto automático, después de que se apagara manualmente el sistema de comunicaciones, pero no había pruebas que determinarán saber el porqué ocurrió tal situación.

En dicha investigación, las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o suicidio por parte de algún pasajero o miembro de la tripulación del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, pero tampoco hubo algo que lo comprobara.

Con información de Hispaviación y EFE.