¡Nueva adquisición! Twitter compra Threader para integrar sus funciones a la red social

La popular red social Twitter ha anunciado la compra de Threader, una app que permite realizar recopilaciones de hilos publicados en la red social.

Esta compra brindará al usuario una mejor experiencia dentro de la plataforma, mientras que Threader desaparecerá el próximo 15 de diciembre.

Threader obtuvo popularidad tras aparecer en un momento donde los hilos de Twitter generaron gran impacto, además de que la app no permitía ninguna herramienta que recopilará los hilos para tener una lectura clara.

Con la ausencia de dicha herramienta en Twitter, Threader se encargó de recopilar las publicaciones compartidas en diferentes tweets, además de ofrecer al usuario una vista previa mucho más intuitiva, junto con facilidades para compartir las historias entre los internautas.

We’re stoked to have turned Threader’s reading experience into a native experience as part of @TwitterBlue . https://t.co/t4AXBrI12x

Vincent and I have some exciting news to share today: Threader is now a part of Twitter! 🎉

Se ha confirmado que las características premium de la app se mantendrán en Twitter Blue, el modelo premium ofrece diferentes ventajas a cambio de una cuota mensual, por otra parte esta versión premium solo está disponible en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

Las funciones de la versión premium permitirá compilar los tuits y convertirlos en un formato de lectura más cómoda gracias a la herramienta Reader, además de Bookmarks Folder que permite ordenar, guardar y establecer como favoritos los hilos de Twitter.

Con la compra de Threader por parte de Twitter, si eres un usuario convencional podrás hacer uso de la compilación de hilos a través de un bot el cual facilitará leerlos cómodamente.

Para que puedas hacer uso de esta herramienta solo tendrás que mencionar a la cuenta de Threader (@threader) y escribir la palabra “compilar”.

Con esta acción el bot responderá con un enlace y ofrecerá una vista previa del hilo a modo de artículo.

✨ Want to see some magic?

👀 Find a thread

💬 Mention @threader_app with the word “compile”

🤖 Get a reply from our bot with a link to the thread compiled in an article format

Try on this thread!

You can mention us from any of the tweets composing it. pic.twitter.com/nTeNumTUld

— Threader (@threader) July 24, 2019