Netflix lanza plan gratuito para celulares Android ¿Está disponible en México?

Siempre a la vanguardia, recientemente se dio a conocer el nuevo lanzamiento de Netflix, que trata de un plan gratuito para celulares con sistema Android, pero ¿Está disponible en México?

Primero, es de aclarar que la función se encuentra en fase de prueba con el que se pretende que nuevos usuarios se suscriban a uno de los planes de pago en los que se desglosa en catálogo completo del gigante de streaming.

Además, entre las ventajas, la compañía ofrece el servicio completamente sin anuncios, aunque el catálogo incluye contenido limitado, ya que el objetivo es probar la plataforma, indica Europa Press.

Sin embargo, la respuesta a su disponibilidad en nuestro país es negativa, ya que las pruebas se están realizando en Kenia.

¿Cómo funciona el plan gratuito de Netflix?

De acuerdo con la agencia de noticias citada, fue por medio de un comunicado que la compañía explicó que la función está habilitada hasta el momento para los dispositivos con sistema Android.

No obstante, la seguridad de que no hará ningún cobro la da al momento en que los usuarios se registran, ya que no solicita información adicional de pago.

“Si nunca antes has visto Netflix, es una gran forma de experimentar nuestro servicio”, Cathy Conk, directora de Innovación de producto.

En el catálogo se incluyen exitosas producciones como “El ejército de los muertos”, “Los Bridgerton” y “Blood & Water”.

Aunado a ello, el gigante de streaming ofrece la opción del control parental y los perfiles infantiles, que muestran contenido exclusivo para los más pequeños.

“Si te gusta lo que ves, es fácil pasar a uno de nuestros planes de pago para disfrutar todo nuestro catálogo en tu televisor o laptop”.

Y es que, con este nuevo proyecto de Netflix y las personas que tienen celulares con sistema Android, se prevé tener contacto con los nuevos usuarios para que posteriormente acepten un plan de pago con el catálogo completo.