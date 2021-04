NASA y SpaceX lanzarán misión comercial tripulada a la EEI

La agencia espacial estadunidense NASA confirmó que todo está listo para el lanzamiento de este jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) de la SpaceX Crew-2 y que son “favorables” las condiciones meteorológicas para ese día en Florida, Estados Unidos, de donde partirá esta segunda misión comercial tripulada.

El despegue está programado para el próximo jueves a las 6.11 am EDT (10.11 GMT), cuando se celebra el Día de la Tierra, desde el Centro Espacial Kennedy, reiteró este martes la agencia tras la revisión de los preparativos para el lanzamiento.

Brian Cizek, experto meteorológico de la NASA, indicó durante una rueda de prensa que hay 80 por ciento de probabilidad de clima “favorable” el próximo jueves 22 de abril en el Centro Espacial Kennedy de Florida, que aumenta al 90 por ciento el viernes 23.

Sin embargo, Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial del Centro Espacial Kennedy, manifestó que el clima es “un poco engañoso”, al referirse a preocupaciones sobre los fuertes vientos y las olas.

Brian Cizek, launch weather officer of the @SpaceForceDoD 45th Weather Squadron, provides the launch forecast for NASA’s SpaceX Crew-2 liftoff from @NASAKennedy : an 80% chance of favorable weather on April 22, and a 90% chance of favorable weather on April 23. pic.twitter.com/SyAFdKigo7

El equipo del Crew-2 está compuesto por los astronautas estadunidenses de la NASA, Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia espacial JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Europea Espacial (ESA, en inglés).

Se trata de la primera vez en más de 20 años que un equipo de la NASA, la ESA y JAXA volarán juntos.

Los cuatro astronautas, que viajarán en la cápsula Dragon de SpaceX, llegaron desde el pasado viernes a Florida, procedentes de Houston (Texas) y participaron el sábado en una cuenta regresiva de práctica.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-2 cohabitarán durante unos días con los actuales huéspedes de la misión Crew-1, que tiene planeado retornar a la Tierra el próximo 28 de abril tras seis meses en el espacio.

“The crew arm is extended, exactly where the crew will walk across and get into their vehicle to go to space.” — Benji Reed of @SpaceX describes aerial views of the Falcon 9 rocket and Crew Dragon Endeavour spacecraft at @NASAKennedy‘s historic Launch Complex 39A. pic.twitter.com/5ioAf8Tqdo

