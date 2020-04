NASA celebra 50 años del Día de la Tierra con increíbles imágenes

Este 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, que se conmemoró por primera vez en la misma fecha, pero de hace 50 años, es decir, en 1970, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de proteger el planeta y actuar frente al cambio climático.

Parta conmemorar el Día de la Tierra, la NASA preparó un video que compartió a través de su página oficial y redes sociales.

La Agencia Espacial indicó que es una mirada hacia atrás a los “50 años del Día de la Tierra. Han pasado cinco décadas desde que el astronauta William Anders, del Apolo 8, fotografió la Tierra, que alcanza su punto máximo sobre el horizonte de la Luna”.

For the 50th anniversary of #EarthDay, a look at five decades of @NASAEarth observations from space. 🌎 🛰️

From the Apollo 8 “Earthrise” image to a growing fleet of satellites, these missions enhanced our understanding of our home planet: https://t.co/S8DuPAQpm1 #EarthDayAtHome pic.twitter.com/cu0skXQNVj

— NASA (@NASA) April 22, 2020