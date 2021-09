Mario Bros la película: Nintendo da a conocer el elenco y su fecha de estreno

Mario Bros es un personaje que ha estado presente en múltiples generaciones a través de las consolas de videojuegos, pero en 2022 se lanzará a la pantalla grande.

La empresa Nintendo se encuentra con Universal Studios para traer la película de Mario Bros en navidad de 2022.

Universal Studios informó que el proyecto contará con un reparto de voces estelar en el que Chris Pratt conocido por su papel de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia dará vida a Super Mario, Charlie Day interpretará a Luigi y Anya Taylor-Joy será la princesa Peach.

Además, sumará la participación de Keegan-Michael Key como Toad, Jack Black como Bowser, Seth Rogen interpretando a Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco interpretando a Spike.

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!

Check out the voice cast for the upcoming movie below 👇 pic.twitter.com/Xj31P6hk6y

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021