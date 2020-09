Las 10 certificaciones tecnológicas mejor pagadas en el 2020

Las especializaciones tecnológicas se han vuelto muy valoradas en el marcado laboral. Si un trabajador IT poseen tres o más de las certificaciones que mencionaremos a continuación, puede ganar 42% más que quienes no las poseen.

Ante la desaceleración de la economía mundial y la voraz competencia en el mercado, es importante pensar en seguir capacitándonos. Por ello, te compartimos las 10 certificaciones IT mejor recompensadas en el mercado laboral.

1. AWS Certified Solutions Architect – Associate

De acuerdo con la lista realizada por IT Skills & Salary Report de Global Knowledge, además de la guía 2020 de salarios IT de Robert Half, es muy cotizada esta certificación de arquitectos IT, capaces de diseñar y desplegar sistemas escalables en AWS.

Esta certificación puede generar sueldos de hasta 150 mil dólares anuales entre los profesionistas que la ostentan.

2. Project Management Professional

Un Project Management Professional (PMP) debería ser capaz de llevar a buen puerto cualquier proyecto que pongan a su cargo. Estos profesionales pueden alcanzar salarios de hasta 143 mil 493 dólares al año.

3. Certified Ethical Hacker (CEH)

Si te certificas como hacker ético, tendrás las herramientas para auscultar y descubrir fisuras en la seguridad de una organización, eliminarlas y fortalecer las defensas del sistema.

Los hackers éticos certificados pueden alcanzar salarios de 111 mil 502 dólares anuales.

4. Google Certified Professional Cloud Architect

Esta certificación capacita a los profesionales para diseñar, desarrollar y administrar una arquitectura de nube segura, escalable y confiable.

En ésta, se registran los sueldos más altos de toda la lista: 175 mil 761 dólares anuales.

5. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

El profesional será capaz de asegurar que las inversiones IT están administradas de forma óptima, que el departamento de sistemas está alineado con el negocio y que los recursos se encuentran optimizados para alcanzar las metas de la compañía.

Con la certificación CGEIT, puedes llegar a ganar 135 mil 363 dólares anuales.

6. Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)

Si te certificas en CCA-N, podrás implementar y administrar Citrix NetScaler como si fuera tu primer lenguaje.

El examen para obtener dicha certificación cuesta 200 dólares; sin embargo, puedes ganar 125 mil 264 dólares anuales en promedio.

7. Certified Information Security Manager (CISM)

Los profesionales serán capaces de administrar, diseñar y evaluar la mayoría de los elementos tecnológicos de una organización, con un enfoque en ciberseguridad.

Los sueldos con esta certificación, pueden alcanzar los 148 mil 446 dólares anuales.

8. Certified in Risk and Information Systems Control

Con la certificación CRISC, el profesionista conocerá a detalle los riesgos de seguridad que aquejan a las organizaciones. Será capaz de diseñar, implementar y monitorear la estrategia de seguridad de la información para mitigar cualquier riesgo posible.

Permite acceder a sueldos anuales de hasta 146 mil 480 dólares.

9. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Para conseguir una certificación como CISSP, es necesario entender todo tipo de amenazas, tecnologías, regulaciones, estándares y buenas prácticas en ciberseguridad. El profesional debe tener conocimientos en ingeniería de seguridad, operaciones, desarrollo de software, seguridad de activos y administración de seguridad.

Los sueldos con CISSP, llegan a los 141 mil 452 dólares al año.

10. ITIL Foundation

La metodología incluye novedades que se han integrado al mundo IT en los últimos años, como DevOps, Agile y desarrollo Lean. Es una de las pocas certificaciones que opera en la interesección de IT y negocios, una necesidad cada vez mayor para los CIO.

Cabe señalar que en comparación con la lista que IT Masters Mag realizó en 2019, todos los sueldos asociados a estas certificaciones han aumentado entre 10% y 40%.

Con información de IT Masters Mag