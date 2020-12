Lanzan app que mide qué tan buenos, o malos, son tus gustos musicales

How bad is your Spotify? trabaja con inteligencia artificial para evaluar los gustos musicales de sus usuarios.

Una nueva aplicación que evalúa tus gustos musicales basándose en las reproducciones de tus listas en Spotify, se ha vuelto popular en los últimos días. How bad is your Spotify? trabaja con inteligencia artificial para juzgar qué tan buenas, o malas, son tus preferencias musicales.

En estas fechas es común encontrar el resumen del año de muchos usuarios que comparten los resultados que les arroja la plataforma Spotify. Sin embargo, esta nueva aplicación ha surgido para que, más que presumir, te sientas apenado u orgulloso de tus gustos musicales.

Para poder saber tu resultado es necesario entrar a https://pudding.cool/2020/12/judge-my-spotify/donde tendrás que ingresar los datos de tu cuenta en Spotify. Una vez ahí, se te presentarán una serie de mensajes cargados de humor negro, por lo que tienes que estar preparado para recibir algunas divertidos ‘críticas’.

No sé si han probado el how bad is your spotify pero es todo lo que tienen que hacer ahora, es demasiado bueno jajaja https://t.co/e7kuJZ9BDZ pic.twitter.com/8Sq9AdnvOB — temo (@sergiots_) December 24, 2020

Los invito a entrar acá y que les juzguen su Spotify: https://t.co/MmBle2FOoG — Daniel Meissner (@Meich) December 24, 2020

Los creadores de la aplicación, Pudding, señalaron que la inteligencia artificial con la trabajan fue alimentada con información de evaluación de música de algunos medios como NTR, PitchFork y la revista Time. Para poder obtener mejores resultados, tendrás que responder varias preguntas que ayudarán al sistema a arrojar un resultado más exacto.