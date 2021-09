La NASA busca origen del sistema solar observando asteroides troyanos de Júpiter (VIDEO)

El pasado lunes 27 de septiembre La NASA ha iniciado en Asturias una misión que busca poder observar de los asteroides del planeta Júpiter desde distintos puntos de España, esto con el objetivo de obtener información sobre el origen de la materia orgánica del sistema solar.

Con estas observaciones la NASA busca optimizar el retorno científico de la misión Lucy, que se lanzará el próximo 15 de octubre desde los Estados Unidos, esta misión será la primera en visitar asteroides troyanos de Júpiter, los vestigios de la formación planetaria del Sistema Solar.

Un equipo de 90 personas, 30 científicos del organismo espacial estadounidense y 60 voluntarios, han desplegado una veintena de potentes telescopios en el campus universitario de Viesques, en Gijón, lamentablemente las primeras observaciones se ha visto frustrada por la nubosidad.

La misión se trasladó a León en un recorrido que culminará el 1 de octubre en Valencia siguiendo la trayectoria de los asteroides de Júpiter con el propósito de obtener información preparatoria de la misión Lucy, que intenta descifrar el origen de la materia orgánica en el sistema solar.

Información relacionada: ¡Increíble! Astronauta captura fotos inéditas de una aurora en el espacio

#LucyMission is packing up for its trip to space! 💼

Our first trip to Jupiter’s ancient Trojan asteroids is set to launch on Oct. 16 — here’s what’s left on its to-do list before liftoff: https://t.co/d8aIOQGaOK pic.twitter.com/R5hfnyeZO1

— NASA (@NASA) September 28, 2021