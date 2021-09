iPhone 13 más cerca que nunca, revelan detalles de los próximos lanzamientos de Apple

El próximo 14 de septiembre Apple celebrará su tradicional evento anual donde presentan sus próximos lanzamientos, hasta el momento no se ha develado qué producto es que se mostrará, aunque los expertos coinciden en que será el iPhone 13 y el nuevo modelo del Apple Watch.

Este año la presentación se realizará en un formato 100 % digital, como ya ha ocurrido con todos los eventos de Apple desde el inicio de la pandemia, y podrá seguirse de forma gratuita por internet desde cualquier parte del mundo.

Wanna know what’s next? Tune in on September 14 at 10 a.m. PDT for a special #AppleEvent.

Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/GJUsLc9cuJ

