¡Increíble! Cultivan los primeros pimientos picosos en el espacio (VIDEO)

Astronautas estadounidenses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) han logrado cultivar los primeros pimientos picosos en el espacio, esto se logró durante el marco del experimento ‘Hábitat de plantas 04’ que la NASA comenzó el pasado mes de julio.

En un tuit publicado desde la cuenta del Centro Espacial Kennedy de la agencia espacial estadounidense citaron el gran logro, “¡Houston, tenemos un pimiento!”.

The chile pepper plants growing on the @Space_Station recently bore fruit. The flowers were pollinated remotely by teams at Kennedy & by hand with the help of @NASA_Astronauts on station. Watch for harvesting later this year: https://t.co/DNndkwtTZk pic.twitter.com/917JNYlCt5

Las plantas de chile que se cultivaron en la Estación Espacial Internacional comenzaron a dar frutos después de que las flores fueron polinizadas de manera remota por los equipos en el Centro Kennedy y de forma manual con ayuda de los astronautas de la NASA que se encuentran a bordo de la estación.

Los científicos explican que el proceso de polinización remota fue efectuado con ayuda de ventiladores controlados desde la Tierra que generaron una suave brisa agitando las flores y estimulando así el intercambio de polen, la mala noticia es que no todas las flores que están en órbita desarrollaron en frutos.

Información relacionada: Así es el exoplaneta caliente en el que llueve hierro fundido

Los autores del proyecto ‘Hábitat de plantas 04’ señalaron que el crecimiento de los pimientos picosos en el espacio fue inferior en comparación con la misma planta cultivada en la Tierra, sin embargo, todavía queda por descubrir las causas exactas que generan este fenómeno.

Las plantas de chile que se cultivaron en la Estación Espacial Internacional comenzaron a dar frutos después de que las flores fueron polinizadas.

I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA

— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021