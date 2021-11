¡Increíble! Captan desde el espacio aurora boreal con un anillo verde

Sin duda alguna, una aurora boreal es uno de los fenómenos más bonitos que nos brinda el planeta Tierra, es así que el pasado 6 de noviembre el astronauta francés Thomas Pesquet compartió en su cuenta de Twitter fotografías de una aurora con un anillo verde y fragmentos de luz emitidos por la curvatura de nuestro planeta.

Dichas imágenes fueron captadas durante la misión orbital que lleva a cabo Pesquet en la Estación Espacial Internacional donde se aprecia el momento en que una erupción solar desprende luminosas auroras.

“Nos encontramos con las auroras más fuertes de toda la misión, sobre América del Norte y Canadá. Increíbles picos más altos que nuestra órbita y volamos justo por encima del centro del anillo, ondas rápidas y pulsos por todas partes”, escribió en un tuit el astronauta perteneciente a la Agencia Espacial Europea.

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlpha https://t.co/5rdb08ljhx pic.twitter.com/0liCkGvRCh

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 6, 2021