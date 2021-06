¡Impresionante ‘bola de fuego’! Meteorito cae cerca de casa en Florida

Uno de los espectáculos nocturnos que más sorprenden a los seres humanos sin duda es la caída de meteoritos, los cuales pueden ser fáciles de observar, aunque en ocasiones se debe estar muy atento. Sin embargo, una “bola de fuego” en Florida ha captado la atención de los internautas.

Y es que, la Bahía de Tampa en dicho estado fue iluminada por uno de estos cuerpos estelares de forma muy brillante, y la evidencia quedó captada por una cámara de seguridad dentro de un domicilio de la zona, pero ha sido tan impresionante que se hizo viral en redes sociales.

-Información relacionada: Fotos: Meteorito impacta con el volcán Merapi y lo capturan en impresionantes imágenes

De acuerdo con medios, el hecho habría ocurrido el pasado 12 de abril, y se trató de un acontecimiento inesperado, debido a que pasó muy cerca de una casa, con alta probabilidad de impactar en ella y los alrededores.

No obstante, hasta estos días se ha retomado debido a que el video que muestra a la brillante “bola de fuego” se ha empezado a difundir con mayor fuerza.

El cuerpo celeste atravesó el cielo nocturno de Florida alrededor de las 21:50 hora local y se pudo ver durante seis segundos, por lo que, los residentes que lograron observar el fenómeno aseguraron que emitió una luz “increíblemente brillante”.

Una de las grabaciones es la que más ha llamado la atención, debido a que el meteorito se puede observar el momento desde que entra hasta el del impacto muy cerca de una casa.

Otras imágenes que han impactado es durante un juego de beisbol infantil en el condado de Jacksonville, pues los reportes indicaron que fue visto desde dicha ciudad hasta el sur de Miami.

Luego del sorpresivo suceso, en el que un meteorito iluminó el cielo de Florida, la Sociedad Estadunidense de Meteoros indicó que la “bola de fuego” fue vista por cientos de personas, pues recibió más de 70 informes.

Did you happen to see a meteor this evening? We’ve gotten a few reports about one that could be seen from #SWFL! Our #GOES-16 Geostationary Lightning Mapper (GLM) appears to have captured the bright meteor as it burned up off the coast #flwx pic.twitter.com/qg9pTRcWQg

— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) April 13, 2021