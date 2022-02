¡Impactante! Un rayo cruzó tres estados de Estados Unidos y fija un nuevo récord mundial

Durante abril de 2020 un rayo cruzó 768 kilómetros sobre tres estados de Estados Unidos, el fenómeno atravesó Texas, Luisiana y Misisipi, esto permitió que se marcara un nuevo récord mundial de distancia para este tipo de fenómenos.

Este rayo superó en unos 60 kilómetros el registro pasado el cual fue observado en octubre de 2018 en el sur de Brasil, así lo informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

WMO has verified 2 new world records for ⚡️⚡️lightning in notorious #megaflash hotspots Longest distance single flash of 768 km (477.2 miles) across southern #USA on 29.4.2020 Greatest duration of 17.102 seconds over #Uruguay and northern #Argentina on 18.6.2020@NOAA pic.twitter.com/ijPXXue0bD — World Meteorological Organization (@WMO) February 1, 2022

¿Otro nuevo récord mundial?

A la par, la agencia de la ONU notificó la validación de otro nuevo récord mundial, en este caso del rayo con mayor duración, este otro fenómeno se prolongó por un total de 17.102 segundos y dicho rayo pasó por el cielo de Uruguay y Argentina en junio de 2020.

El récord anterior se observó en el norte de Argentina en marzo de 2019 con 16.73 segundos de duración.

La Organización Meteorológica Mundial detalla que los nuevos récords se registraron en las Grandes Llanuras, las cuales abarcan desde Canadá, Estados Unidos y México, además de la Cuenca del Plata que toma Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina.

En estas zonas es donde se dan las condiciones más apropiadas para este tipo de rayos extraordinarios.

Ron Holle, miembro del comité de la Organización Meteorológica Mundial, detalló que los dos rayos no fueron fenómenos aislados, sino que tuvieron lugar durante tormentas eléctricas activas.

Por otra parte el profesor Randall Cerveny, experto en presentar ponencias ante la OMM sobre eventos meteorológicos y climáticos extremos, comentó que es probable que existan fenómenos extremos aún mayores y que podamos observarlos a medida que mejore la tecnología de detección de rayos.

¿Tal vez se pueda registrar un nuevo récord mundial en rayos?

Con información de RT.