Imágenes confirman que ‘agujeros negros pequeños’ actúan igual que los grandes y masivos

Imágenes de radio captadas por la red global de radiotelescopios Event Horizon Telescope, permitieron a los astrónomos confirmar que los agujeros negros ‘pequeños’ actúan igual que los más grandes y masivos.

El equipo internacional de investigadores capturó imágenes con detalles sin precedentes de un agujero negro pequeño situado en el centro de la galaxia Centaurus A.

Que tiene una masa de unos 55 millones de soles, un valor muy inferior en comparación con el masivo agujero negro de Messier 87 (de 6.500 millones de soles) y superior al que se ubica en nuestra Vía Láctea (de cuatro millones de soles).

Este agujero pequeño negro ha sido ampliamente estudiado por los científicos, en parte debido a su chorro relativista visible en rayos x y longitudes de onda de radio.

A diferencia de todas las observaciones anteriores de alta resolución, los astrónomos ahora han capturado el chorro a una frecuencia 10 veces mayor y con una resolución 16 veces más nítida.

“Esto nos permite por primera vez ver y estudiar un chorro de radio extragaláctico a escalas más pequeñas que la distancia que recorre la luz en un día. Observamos de cerca y directamente cómo nace un chorro monstruosamente gigantesco lanzado por un agujero negro supermasivo”, afirmó el astrónomo Michael Janssen.

Los agujeros negros supermasivos se alimentan de gas y polvo atraídos por su enorme fuerza gravitacional.

La mayor parte de la materia que se encuentra cerca del borde del agujero negro es absorbida, sin embargo, algunas partículas son expulsadas a velocidades cercanas a la luz, dando lugar a los chorros.

Esta es una de las características más misteriosas que los científicos intentan comprender de los agujeros negros. El EHT tiene como objetivo resolver esta y otras incógnitas.

Exciting times, our new NatAstro paper is out of embargo revealing the first @ehtelescope view of the nearest radio galaxy Centaurus A! We see ‘hollow’ looking jets launched by a #BlackHole! Led by then PhD student Michael Janssen, it’s both impressive and super weird. [1/5] pic.twitter.com/dF5t7zDUuk

