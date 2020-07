Hackeo masivo en Twitter: cuentas verificadas no pueden emitir tuits

El hackeo masivo a personalidades y empresas en Twitter ha provocado que las cuentas verificadas no puedan publicar ningún tuit, por lo que la red social decidió suspender de manera temporal las publicaciones.

“Es posible que no pueda tuitear o restablecer su contraseña mientras revisamos y abordamos este incidente”, escribió la red social del pajarito.

You may be unable to Tweet or reset your password while we review and address this incident.

All verified accounts have been reportedly locked by twitter and are unable to tweet as twitter tries to deal with the situation https://t.co/WSwL5yotWr

— CNW (@ConflictsW) July 15, 2020