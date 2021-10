Frontier Fileds, la investigación que busca el origen de las estrellas

Un equipo de astrofísicos de varios países se encuentra en busca de nuevas pistas que den respuesta al origen de las estrellas y las estructuras que se formaron en el Universo con el objetivo de desentrañar cómo, cuándo y a qué velocidad se formaron las primeras galaxias.

Está investigación lleva por nombre “Frontier Fileds” y está conformada por investigadores del Centro de Astrobiología de la mano con científicos del Reino Unido, México y Chile, dicho proyecto es uno de los más ambiciosos que se realizan con el Telescopio Espacial Hubble y el Gran Telescopio de Canarias.

¿Cuándo se formaron las primeras estrellas?

El origen de las estrellas es el cuestionamiento al que dichos investigadores han buscado respuesta, una posibilidad es que la formación de las primeras estrellas dentro de las galaxias comenzara a un ritmo constante, construyendo lentamente un sistema cada vez más masivo.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que el origen de las estrellas fuera más violento y discontinuo, con brotes de formación estelar intensos, pero de corta duración, esto desencadenando eventos como fusiones de galaxias y acumulaciones de gas amplificadas.

¿Qué espera para el proyecto Frontier Fileds?

“La formación de galaxias se puede comparar con un coche”, detalló Pablo Pérez González, uno de los coautores del artículo, del Centro de Astrobiología y responsable de la colaboración internacional que hay detrás de la investigación “Frontier Fileds”.

“Las primeras galaxias podrían haber tenido un motor de formación de estrellas ‘diésel’, sumando nuevas estrellas lenta pero continuamente, sin mucha aceleración y convirtiendo pausadamente el gas en estrellas relativamente pequeñas durante largos períodos de tiempo”, explicó Pérez González.

Alex Griffiths, de la University of Nottingham y primer autor de este artículo, puntualiza que hasta que no tengan el nuevo telescopio espacial James Webb no podrán observar y estudiar el origen de las estrellas formadas en el Universo, con información de EFE.