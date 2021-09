Fortnite se va de dispositivos Apple, Epic Games acusa a la empresa de mentir

Uno de los juegos más populares del momento está en riesgo de no regresar a dispositivos Apple, ya que la empresa no tiene la intención de restaurar la cuenta del desarrollador de videojuegos Epic Games en App Store.

Tim Sweeney, fundador de Epic Games explicó que en un correo electrónico un representante de la compañía de Cupertino mencionó que la corte reconoció como válido el contrato entre las dos empresas, aseverando que en el pasado “Epic cometió un incumplimiento intencional de contrato y abuso de confianza”.

Con esta situación la desarrolladora de videojuegos indica que podrían pasar hasta cinco años antes de que los juegos de Epic Games vuelvan a estar disponible en la App Store y acusan a Apple de mentir.

“Apple mintió. Apple estuvo un año diciéndole al mundo, a la corte y a la prensa que ‘darían la bienvenida al regreso de Epic a App Store si (Epic) acepta jugar con las mismas reglas que todos los demás’. Epic estuvo de acuerdo y ahora Apple ha incumplido su palabra mediante otro abuso de su poder monopolístico sobre mil millones de usuarios”, detalló la empresa en su sitio web.

En agosto de 2020, Epic Games habilitó la opción para realizar pagos directos dentro de Fortnite, un juego que dos años antes había encabezado la lista de los más populares de App Store.

Debido a esta acción los sistemas de pago de App Store y Play Store dejaron de recibir comisiones por la realización de transacciones, lo que trajo como consecuencia la eliminación de Fortnite en Apple y Android.

Posterior a esto Apple eliminó la cuenta de Epic Games de la App Store pero la desarrolladora no se quedó con los brazos cruzados y emprendió acciones legales contra los dos gigantes tecnológicos, afirmando que constituyen monopolios.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d “welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else”. Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021