Estudio asegura que el Big Bang fue el motivo del origen de los agujeros negros

Un nuevo estudio que busca saber cómo se formó el universo propone que los agujeros negros se pudieron crear inmediatamente tras el Big Bang, esto podría definir qué es la materia oscura y cómo surgieron los agujeros negros supermasivos.

El estudio, aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal, determina que los agujeros negros que habrían existido desde el inicio del universo, podrían formar a su vez la materia oscura, que aún es desconocida y de la que solo se saben algunas propiedades.

“Sin introducir nuevas partículas o nueva física, podemos resolver misterios de la cosmología moderna, desde la naturaleza de la materia oscura hasta el origen de los agujeros negros supermasivos”, señaló Nico Cappelluti, de la Universidad de Miami.

Por otra parte si la mayoría de los agujeros negros se crearon inmediatamente después del Big Bang, podrían haber empezado a fusionarse en el Universo primitivo, lo que formaría agujeros negros cada vez más masivos con el paso del tiempo.

