Encuentran cráter en Marte parecido a un tocón de árbol

La Agencia Espacial Europea publicó recientemente una imagen del interior de un cráter de Marte en la cual se puede apreciar similitud al tocón de un árbol gigante con sus característicos anillos concéntricos.

La fotografía fue captada el 13 de junio de 2021 en el hemisferio norte de Marte a través del orbitador Trace Gas Orbiter de la misión conjunta ExoMars, dicha investigación está a cargo de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, que fue lanzada en 2016 para buscar pruebas de vida en el planeta rojo.

La imagen del cráter en Marte parecido a un tocón de árbol ofrece un panorama orbital del interior de un cráter marciano, que en realidad está lleno de depósitos ricos de agua y hielo, con anillos concéntricos como los que determinan la edad en los troncos de los árboles.

Just me, or does this impact crater look like a tree stump with characteristic rings?! Worlds apart, but just as tree rings provide snapshots of Earth’s past climate, the patterns inside this ice-rich crater reveal details of Mars history #ExploreFarther

📷https://t.co/XeqcA76FBX pic.twitter.com/5Mc4WOEPLO

— ExoMars orbiter (@ESA_TGO) January 28, 2022