Elon Musk recalca su falta de confianza a la Web 3.0

Elon Musk director ejecutivo de Tesla y Space X, nuevamente criticó la idea de la Web 3.0, una nueva generación de Internet que se busca basarse en la descentralización de la información.

El pasado martes 20 de diciembre el director ejecutivo escribió en su cuenta de Twitter, “¿Alguien ha visto la Web3? No la encuentro”.

Esta nueva generación de internet se le conoce como Web3 o Web 3.0 y es la idea de que una versión descentralizada de Internet, que algunos piensan que podría utilizar la tecnología criptográfica, acabará sustituyendo a la actual red que se utiliza Web 2.0.

También se considera que esta nueva versión de internet puede terminar con gigantes de la tecnología como Google o Facebook, empresas que han centrado sus objetivos sobre la información, datos y contenido para cada usuario.

Sin embargo la falta de confianza de Elon Musk por la Web 3.0 sigue siendo clara al considerar a la web 3.0 solo una palabra de moda.

“No estoy sugiriendo que web3 sea real, parece más una palabra de moda de marketing que una realidad en este momento, solo me pregunto cómo será el futuro en 10, 20 o 30 años. 2051 suena locamente futurista!” detalló Elon Musk en un tuit.

I’m not suggesting web3 is real – seems more marketing buzzword than reality right now – just wondering what the future will be like in 10, 20 or 30 years. 2051 sounds crazy futuristic!

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021