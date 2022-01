El telescopio James Webb ha llegado a su destino, recorrió 1.5 millones de kilometros

El telescopio espacial James Webb arribó el pasado 24 de enero a su destino final, el punto 2 de Lagrange Sol-Tierra (L2), así lo comunicó la NASA.

Dicho trayecto fue resultado de la activación de sus propulsores durante unos cinco minutos, que agregó a la velocidad del aparato tan solo 1.6 metros por segundo.

Una vez que el telescopio James Webb ha llegado a su destino, los ingenieros de la NASA deben alinear su óptica, este proceso se extenderá por los próximos tres meses, para que posteriormente el telescopio pueda observar galaxias lejanas con una precisión inédita.

“¡Webb, bienvenido a casa! Felicitaciones al equipo por todo su arduo trabajo para garantizar hoy la llegada segura de Webb a L2. Estamos un paso más cerca de descubrir los misterios del universo. ¡Y no puedo esperar para ver las primeras vistas nuevas del universo de Webb este verano!”, detalló Bill Nelson, administrador de la NASA.

Today’s the day: @NASAWebb is arriving at its destination! Wondering what comes next? Hear from mission experts:

3pm ET (20:00 UTC): #NASAScience Live episode. Submit questions using #UnfoldTheUniverse

4pm ET (21:00 UTC): Media telecon

➡️ https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/PRDKVEYJa3

— NASA (@NASA) January 24, 2022