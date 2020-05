Desarrollan cubrebocas que brilla al detectar indicios de Covid-19

Desde que inició la pandemia del nuevo coronavirus, uno de los mayores retos y desafíos del sector salud ha sido lograr la detección rápida y precisa del virus SARS-COV-2 en las ciudades alrededor del mundo.

Las propagaciones de enfemerdades, de acuerdo con Business Insider, han sido un tema de importancia central para Jim Collins, bioingeniero y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), mucho antes de que apareciera este nuevo virus que causa la enfermedad COVID-19.

Collins junto con su equipo de científicos del MIT y Harvard se han dado a la tarea de modificar una herramienta que crearon en 2016 para detectar el virus del ébola.

Researchers from MIT and Harvard University are developing a face mask that would emit a “fluorescent signal when a person with the coronavirus breathes, coughs, or sneezes.” via @businessinsider https://t.co/4nGrNsPS8Q

