¡De locura! Científicos entrenan a peces para conducir vehículos motorizados (VIDEO)

Un grupo de científicos pertenecientes a la Universidad Ben-Gurión del Néguev ubicada en Beerseba, Israel está entrenando a peces para conducir vehículos motorizados.

A través de dos videos publicados por uno de los investigadores Ronen Segev, se puede apreciar el desarrollo del experimento, además de un articulo publicado el pasado 9 de diciembre de 2021 en Behavioural Brain Research.

Todos los experimentos con los peces de colores fueron aprobados por el Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales de la Universidad Ben-Gurion del Negev.

En este estudio se utilizaron peces Carassius Auratus, de 15 a 18 cm de longitud corporal y de 80 a 120 g de peso corporal.

Adicional a esto se utilizaron un total de seis peces para el estudio, una hembra, tres machos y dos indeterminados

Los animales fueron colocados dentro de una pecera conectada a un vehículo que se compone de una cámara y un sistema informático, con este mecanismo cada vez que el pez se movía, el vehículo lo detectaba y se desplazaba hacia esa misma dirección.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34

— Ronen Segev (@ronen_segev) January 3, 2022