Covid-19 infectaría células de la boca, revela estudio

Las vías respiratorias superiores y los pulmones son los principales focos de infección del SARS-CoV-2, pero hay indicios de que puede infectar células de otras partes del cuerpo, como las del sistema digestivo o de los riñones, pero no solo. Un nuevo estudio constata que también las de la boca.

La posibilidad de que el virus infecte múltiples áreas del cuerpo podría ayudar a explicar la amplia gama de síntomas que experimentan los pacientes de Covid-19, incluidos los vinculados a la boca como la pérdida del gusto, su sequedad o las ampollas.

#Transcriptomics and protein analyses of salivary glands and gingiva, along with detection of infectious #SARSCoV2 and antibodies in saliva, suggest a role for the oral cavity in #COVID19 @blakewarner0 @kevinmbyrd @NIDCR @UNCDentistry @humancellatlas https://t.co/cYSo4eztOz

— Nature Medicine (@NatureMedicine) March 25, 2021